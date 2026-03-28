Работим за привличане на повече германски туристи и извън традиционния за тях летен сезон

Министърът на туризма Ирена Георгиева и Ирене Планк, посланик на Германия у нас, обсъдиха перспективите за развитие на двустранното сътрудничество в туризма, възстановяването на германския пазар и новите тенденции в сектора. Министър Георгиева подчерта значението на Германия като водещ генериращ пазар за българския туризъм.

„Германският пазар е стратегически за нас. В настоящата сложна геополитическа обстановка нашите усилия са насочени към това да представим България като сигурна, достъпна и гостоприемна дестинация с разнообразен туристически продукт”. По думите ѝ, макар нивата от преди пандемията все още да не са напълно достигнати,

се наблюдава устойчив ръст и положителни тенденции в резервациите от Германия.

България участва в ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse) най-голямото туристическо търговско изложение в света, а посланик Ирене Планк подчерта отличния международен отзвук от българското представяне.

По време на срещата беше поставен акцент върху темата за профила на съвременния турист. Отбелязано беше, че наред с традиционния модел на масов туризъм, все по-голямо значение придобива индивидуализираното преживяване, ориентирано към култура, природа и автентичност.

Министър Георгиева подчерта, че

развитието на специализирани видове туризъм е сред основните приоритети на ведомството.

„Нашата цел е България да се утвърди като целогодишна туристическа дестинация. Работим активно за развитие на културния, винения, гастрономическия, СПА и уелнес туризма, както и на така наречения ‘slow tourism’, който отговаря на търсенето на съвременния турист”.

Обсъдени бяха и предизвикателствата пред сектора, включително недостигът на работна ръка и необходимостта от облекчаване на процедурите за наемане на персонал от трети страни. От българска страна беше подчертано, че се работи в тясна координация с компетентните институции за подобряване на процесите.

В хода на разговора беше отчетено и успешното въвеждане на еврото, като министър Георгиева отбеляза, че към момента не се наблюдават затруднения в туристическия сектор. Обсъдени бяха и възможностите за обмен на добри практики, включително в рамките на председателството на България на Дунавската стратегия през 2026 г. и съвместни инициативи за насърчаване на иновациите и дигитализацията в туризма.

Министърът на туризма Ирена Георгиева и посланик Ирене Планк изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия с цел устойчиво развитие на туристическия сектор и привличане на повече германски туристи, включително извън традиционно предпочитания от тях летен сезон.