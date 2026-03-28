Йемен влезе във войната срещу Израел, според медии в Близкия изток. Армията на отбраната на Израел е засекла изстрелвания на ракети към израелска територия, а системите за противовъздушна отбрана работят за пресичане на заплахата.

Пресслужбата на Армията на отбраната на Израел подчертава, че това е първата атака от Йемен по време на настоящия конфликт в Близкия изток. Йеменската армия съобщи за ракетен удар по важни цели в Южна Палестина. Междувременно Съединените щати са унищожили само една трета от ракетния арсенал на Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на американско разузнаване. По-голямата част от него остава в експлоатация. Агенцията подчертава, че това противоречи на положителните съобщения от Вашингтон за скорошния край на конфликта.

Според Марко Рубио,

Вашингтон успешно постига целите си в Близкия изток:

унищожаване на ирански ракетни системи, дронове, оръжейни фабрики и своите военноморски и въздушни флоти. Твърди се, че САЩ изпреварват графика си по повечето от тези цели и могат да постигнат успех без сухопътна операция. Държавният секретар на САЩ е уверен, че конфликтът ще приключи в рамките на две до четири седмици, съобщава Axios.

Затварянето на пролива предизвика глобален дефицит.

Подобни твърдения обаче противоречат на американското разузнаване, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници от американската разузнавателна общност. След месец удари САЩ могат да потвърдят, че са унищожили само една трета от ракетния арсенал на Иран. Приблизително същата част вероятно е повредена или скрита в подземни хранилища. Значителна част обаче остава в бойна готовност, пише агенцията. В същото време говорител на Пентагона твърди, че броят на ракетните атаки и атаките с дронове от страна на Ислямската република е намалял с приблизително 90% през последния месец.

Междувременно Министерството на войната обмисля разполагането на допълнителни 10 000 войници в Близкия изток. Това не включва 5000 морски пехотинци и 2000 парашутисти, които Вашингтон изпрати в региона в средата на март, според The ​​Wall Street Journal. За сравнение, през 2003 г. САЩ разположиха контингент от 150 000 войници в Ирак.

CBS добавя, че

Съединените щати са готови да подсилят военната си група с трети самолетоносач –

USS George H.W. Bush. Той разполага с 48 изтребителя. Допълнителната сила може да бъде използвана за завземане на стратегически цели като остров Харг или иранското крайбрежие, отбелязва изданието. Те биха могли също така да охраняват обогатения уран, който Техеран твърди, че използва за разработване на ядрени оръжия. Всяка една от тези мисии обаче е опасна и заплашва с огромни загуби за американските военни.

През последния месец САЩ са изстреляли стотици ракети Tomahawk, извършвайки близо 1000 изстрелвания. Запасите от оръжия намаляват, което тревожи служители на Пентагона, според The ​​Washington Post. Министерството на войната не е предоставило точни данни за това колко ракети остават. Известно е обаче, че годишно се произвеждат само няколкостотин Tomahawk.

Както добавя Politico, САЩ са предупредили съюзниците си, че доставките на американско оръжие за Украйна може да се забавят поради недостиг на ресурси и изместване на фокуса към конфликта в Близкия изток. Някои оръжия биха могли да бъдат пренасочени, а датите на доставките до Украйна биха могли да бъдат забавени, което би породило опасения в Европа и Киев. Това се отнася особено за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.