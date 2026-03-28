„ЮПИ ЕСКПО“ ще достави параваните за гласуване в област София

„ЮПИ ЕКСПО“ ЕООД ще достави параваните за гласуване с хартиени бюлетини за изборите на 19 април в област София, съобщават от областната администрация. Фирмата е предложила най-ниска цена – 42 210 евро без ДДС. На второ е Кооперация „Панда“, чиято оферта е с цена 48 222 евро без ДДС.

Областният управител на област София Вяра Тодева определи със свое решение от 27 март победителя в обществената поръчка, в която участваха шест фирми.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в тридневен срок.

Обжалването не спира изпълнението.

Крайният срок за доставка на параваните от „ЮПИ ЕКСПО“ до 24-те районни администрации в столицата е 14 април, уточняват от областната администрация.

Поръчката включва доставка на 1800 паравани за гласуване с хартиена бюлетина, които следва да отговарят на одобрените от Централната избирателна комисия изисквания.