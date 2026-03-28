РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ОББ и Grand Hotel Millennium Sofia ще изключат осветлението в „Часът на Земята“

ОББ off-lights

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, ще отбележи тазгодишното издание на „Часът на Земята“ с две инициативи. Традиционно, за един час, ще бъдат изгасени светлините на сградата „ОББ Милениум център“, където се помещават централите на компаниите от най-голямата банково-застрахователна група в страната – ОББ, ДЗИ, ОББ Пенсионно осигуряване и ОББ Асет Мениджмънт. Това ще стане точно в 20:30 ч., на 28 март, когато и банката, и Grand Hotel Millennium Sofia ще изключат за един час осветлението на емблематичните сгради в центъра на София.

В допълнение през тази година, като част от партньорството между ОББ и WWF – организацията създател и двигател на кампанията „Часът на земята“, служители на компаниите, част от KBC Group в България, ще се включат в почистването на коритото на река Какач в района на Северния парк в София.

Устойчивото развитие и опазването на природата са в ядрото на ценностната система на ОББ.

Банката прави сериозни инвестиции в това да намалява собствения си въглероден отпечатък, като едновременно с това насърчава с всички инструменти за влияние, които има, бизнеса, партньорите, доставчиците, научната и неправителствена общност, служителите и цялото общество да направят необходимите промени за по-отговорно отношение към ресурсите и природата и преход към по-чиста икономика и ежедневие.

През 2025 г. ОББ стартира стратегическо партньорство с WWF за опазване на вековните гори в България,

което продължава и през настоящата година с акцент върху водите и водното богатство на страната. То е част от голямата програма „ВОДИМ“, в която ОББ заедно с Mastercard работят последователно и устойчиво за това да опазват и подобряват качеството на водните ресурси от извора до чешмата. Програмата „ВОДИМ“ продължава и разширява своя регионален и тематичен обхват и през 2026 г.

Наред с това ОББ ще продължава да развива всички свои дейности и проекти за устойчиво развитие, самостоятелно и в сътрудничество с медии, държавни и местни институции, университети и училища, неправителствени организации, бизнес партньори, служители и клиенти.

Инициатор на световната кампания „Часът на Земята“ е WWF.

Тя се провежда през март и хора от цял свят едновременно изключват електрическото осветление, за да обърнат общественото внимание върху измененията на климата и екологичните проблеми, пред които е изправена планетата. През тази година той ще се проведе на 28 март.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.