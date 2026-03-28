Местим стрелките на часовника в неделя в 3:00 ч. с един час напред

Местим стрелките с час напред точно в 3:00 часа сутринта на 29 март (неделя), за да въведем лятното часово време в България. Така от 3:00 часа ще прескочим направо към 4:00 часа. А това означава, че ще разполагаме с 1 час по-малко за сън, но пък денят ще започне да нараства все по-бързо.

Лятното часово време се въвежда в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 година.

Лятното часово време у нас ще продължи до последната неделя на октомври, когато отново ще се върнем към астрономическото (зимно) време и ще преместим пак стрелките на часовника.

Страните от Европейския съюз все още не са постигнали единно решение по въпроса за смяната на времето, въпреки многото коментари за вредата от смяната на времето.