Успешният бизнес трябва да спечели местната общност на своя страна

Успешният бизнес трябва да положи усилия, за да спечели местната общност на своя страна. Това е ключът към изграждане на устойчив модел на развитие в синхрон с обществения интерес. Това каза заместник-министърът на енергетиката Теодора Георгиева на среща с посланика на Дания у нас Флеминг Стендер и мениджмънта на компанията European Energy – един от сериозните инвеститори във ВЕИ проекти у нас.

Компанията разработва, изгражда и експлоатира проекти за слънчева и вятърна енергия, акумулаторни батерии, водород и улавяне и съхранение на въглерод в 25 държави по света.

В България тя е собственик на вятърни паркове в общините Генерал Тошево и Кошарите с обща мощност от 1 GW.

Въпреки мащаба на тези проекти компанията среща трудности при реализацията им, основно свързани с негативно отношение от страна на местната общност, стана ясно в рамките на разговора.

Министерството на енергетиката подкрепя инвестиции от такъв мащаб,

чиято реализация ще съдейства за икономически и социален растеж, изтъкна заместник- министър Георгиева. По нейните думи, за да бъдат те успешни, е нужно осъществяването им да почива на обществен консенсус и доверие сред местната общност. Заместник-министър Георгиева изрази готовността на Министерството на енергетиката да съдейства при необходимост на European Energy за контактите й с други ведомства.

По време на разговора бяха обсъдени също и възможностите за сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия, капацитета на мрежата, както и издаването на различни лицензи и разрешителни.