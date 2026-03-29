Подписани са над 160 анекса за стотици милиони евро по ПВУ за ВЕИ проекти

В последните няколко дни служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков е подписал стотици допълнителни споразумения към вече сключени договори по ключови енергийни мерки от Плана за възстановяване и устойчивост. Сред тях са над 140 анекса за изграждане на възобновяеми енергийни източници, системи за съхранение и съхранение на електроенергия от ВЕИ, както и над 20 допълнителни споразумения с общините по инвестицията за енергийно ефективно улично осветление.

„Най-важното за екипа ни в последните дни беше да гарантираме, че започнатите проекти ще бъдат успешно завършени и страната ни ще се възползва максимално от възможностите на Плана за възстановяване и устойчивост“, заяви министър Трайков. По думите му подписаните допълнителни споразумения осигуряват необходимото допълнително технологично време за изпълнение, отчитане и разплащане на проектите, без да се компрометират целите на Плана за възстановяване и устойчивост. „Целта е ясна: проектите да бъдат завършени, средствата – инвестирани, а ефектът – видим“, подчерта още министърът.

Той призова всички бенефициенти да следят профилите си в информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост ИСУН, за да подпишат от своя страна документите си в срок – до 31 март.

Инвестициите, администрирани от Министерството на енергетиката, в качеството му на Структура за наблюдение и докладване по ПВУ, са насочени към ускорена

декарбонизация, повишаване на енергийната независимост и модернизация на енергийната система на страната.

По Инвестиция C13.I4: “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия” (преди C4.I6) се изпълняват две процедури BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033 с общо финансирани 313 договора на обща стойност над 297 млн. евро. Предоставянето на безвъзмездна помощ по проектите ще доведе до изграждането на 3148 MW инсталирана мощност от ВЕИ, както и 1220 MW инсталирана мощност на ЛСС.

По инвестиция Инвестиция C4.I8 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия (RESTORE)“ се изпълняват 81 проекта на стойност 603 млн. евро, насочени към изграждането на национална инфраструктура за съхранение на електроенергия с капацитет от 9750 мегаватчаса.

По инвестицията за енергийно ефективно улично осветление (C4.I3) се изпълняват 139 проекта на обща стойност над 81 млн. евро, като очакваният ефект е намаление на енергийното потребление с около 120 000 MWh годишно.

Общият обем на инвестициите в енергийния сектор по ПВУ надхвърля 920 млн. евро,

като реализацията им ще трябва да доведе до по-гъвкава, по-сигурна и по-независима енергийна система.