РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Портата на сълзите“: Следващата конфликтна точка след Ормуз

Йеменските хути нанасят удари по Израел за първи път от началото на войната в Иран. Фактическото влизане на движението „хути“ (или хуси) в конфликта в подкрепа на Иран е една от най-обсъжданите новини в света. Това не е изненада. Въпреки това, откриването на нов фронт във войната вероятно ще окаже значително влияние върху нейния ход. Експертите са загрижени предимно за възможността за блокиране на пролива Баб ел-Мандеб („Портата на сълзите“, 109 км дълъг и 40 км широк), което би нарушило корабоплаването в Червено море и през Суецкия канал.

Ал Джазира (Доха, Катар)

Ракетният удар на хутите по Израел от Йемен е знак за ескалация на войната с Иран

През последните две години и половина видяхме, че хутите притежават значителна власт. Ако решат да затворят пролива Баб ел-Мандеб, Червено море и в крайна сметка Суецкия канал, тогава ще имаме две големи, сериозни блокирани точки, заедно с Ормузкия проток. Отварянето на нов фронт във войната, в допълнение към борбата срещу Иран и Хизбула ще повдигне нови въпроси в Израел относно обосновката на операциите му и как правителството води тази война.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Ракетният удар на хутите сигнализира за сериозна ескалация на войната

Ако бунтовниците станат по-активни във войната, това може допълнително да наруши корабоплаването по ключови морски пътища и да увеличи натиска върху израелската противовъздушна отбрана особено чрез изчерпване на запасите му от ракети-прехващачи. През първите четири седмици от войната между САЩ и Израел срещу Иран групировката остана встрани. Някои анализатори смятат, че изчисленията на Иран са били да държи хусите в резерв. Хусите остават фокусирани върху „палестинската кауза“ и да ударят Израел, а не САЩ. Те ясно показват на САЩ и Саудитска Арабия, че не ги виждат като цели. Поне засега.

NDTV (Ню Делхи, Индия)

Протокът Баб ел-Мандеб в южния край на Червено море сега се превръща във вторичен фронт в това, което експертите наричат ​​най-сериозното смущение на световните енергийни пазари. С навлизането на йеменските хути рискът от мащабни смущения в корабоплаването нараства. Баб ел-Мандеб се превежда от арабски като „Портата на сълзите“. Вече е добре известно колко бързо се променят моделите на корабоплаване, когато доверието в маршрута намалява. Няма нужда от официална блокада. Постоянната заплаха от ракетни или дронови удари сама по себе си може да принуди корабите да заобиколят около нос Добра надежда. В този смисъл Баб ел-Мандеб вече се е превърнал в ключова вторична точка на натиск след Ормуз.

The Jerusalem Post (Йерусалим, Израел)

Първият удар на хусите срещу Израел от началото на войната предизвика тревога в целия Негев

Групата демонстрира способността си да поразява цели далеч отвъд границите на Йемен и да нарушава морския трафик в Червено море, което би могло допълнително да усложни световната икономическа ситуация. Тъй като Ормузкият проток вече е до голяма степен блокиран, по-нататъшни прекъсвания в коридора на Червено море само ще увеличат натиска върху световната търговия. И въпреки че многократно е била обект на американски и израелски удари, тя не показва признаци, че може да бъде възпирана.

The Time (Ню Йорк, САЩ)

Йеменските хути влизат във война в Иран

Това отдавна е заплаха. Сега, след като групировката се включи в конфликта, в този регионален конфликт се откри нов фронт. През месеца от началото на войната иранските ответни удари засегнаха американски бази в Персийския залив, стратегическа инфраструктура там и сериозно забавиха корабоплаването в Ормузкия проток. Тези удари оказаха драматично въздействие върху световните цени на петрола и енергията. Те доведоха до рязко покачване на цените на американския бензин. А сега на дневен ред излиза и друг проток Баб ел-Мандеб. Хусите вече изиграха също толкова огромна роля, нарушавайки световното морско корабоплаване от ноември 2023 г. до януари 2025 г., когато атакуваха повече от сто търговски кораба в Червено море в знак на солидарност с палестинците по време на войната в Газа. Хусите биха могли да повлияят още по-значително на хода на войната, като атакуват корабоплаването в Червено море и се опитат да затворят пролива Баб ел-Мандеб. Това би изострило и без това изключителното въздействие на войната върху цените на петрола и природния газ и цялата световна икономика. Ударите в Червено море и пролива Баб ел-Мандеб вероятно биха нарушили трафика през Суецкия канал, през който преминава 15% от цялата световна морска търговия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.