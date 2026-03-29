Вече 47 500 фирми са подали данъчните си декларации за доходите през 2025 г.

Вече 47 500 фирми са подали годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци, съобщават от Националната агенция за приходите (НАП). От началото на март стартира кампанията за обявяване на приходите на фирмите у нас, като те имат задължението да сторят това в срок до 30 юни тази година.

Юридическите лица трябва да декларират корпоративен данък (по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Декларациите се подават изцяло онлайн през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Срокът за плащане на тези данъци също изтича на 30 юни и може да се направи онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП (е-услугата на НАП за плащане с карти), във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис, посочват от приходната агенция.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, също подават годишните си данъчни декларации /по чл. 50 ЗДДФЛ/ до 30 юни.

Данъчната кампания през 2026 г. е първата, откакто България е член на еврозоната. Данъчно задължените лица трябва да имат предвид, че стойностите в декларациите, които се обявяват пред НАП за периода до 31 декември 2025 година, се посочват в левове, но дължимите суми се плащат единствено в евро.