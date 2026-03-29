Европейският парламент подкрепя идеята за центрове за депортиране в трети страни

Европейският съюз се приближава до окончателно одобрение на спорна мярка за създаване на центрове за депортиране извън държавите-членки на блока. Инициативата, одобрена от Европейския парламент, би ускорила експулсирането на нелегални мигранти от ЕС и би ги депортирала не в страната им на произход, а в трети страни, които са съгласни да ги приемат. Някои държави-членки на ЕС са решени да постигнат споразумение за създаването на такива центрове до края на годината.

Критиците твърдят, че законопроектът може да доведе до системни нарушения на правата на човека.

След гласуване в Европейския парламент на 26 март общо 389 членове гласуваха в подкрепа на плановете за създаване на центрове за депортиране извън блока, докато значително по-малко (206) гласуваха против, с 32 въздържали се.

В залата дори избухнаха аплодисменти след обявяването на резултатите. Този резултат стана възможен благодарение на споразумение, постигнато между най-голямата центристко-дясноцентристка фракция на Европейската народна партия (ЕНП) и крайнодесни групи, което само по себе си предизвика критики от левицата на ЕНП за отклонение от традиционните центристки съюзи.

Преговорната група на Европейския парламент скоро ще проведе първия кръг от срещи

по тази инициатива с Европейския съвет, след което се очаква тя да бъде окончателно одобрена.

Това ще проправи пътя за страните от ЕС – като част от коалиция или поотделно – да постигнат споразумения за създаване на центрове за депортиране с трети страни, където ще бъдат изпращани нелегални мигранти от ЕС, дори и да нямат връзки с тези страни. Германия, Нидерландия, Австрия, Дания и Гърция вече са започнали подробни дискусии помежду си.

„Последователно следваме този път и се стремим да постигнем споразумения с трети страни до края на тази година, за да предприемем следващата стъпка: създаването на тези центрове за връщане“, заяви германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт на среща с нидерландския министър на миграцията Барт ван дер Бринк. Той подчерта, че това е сложна задача, но че страните от ЕС вече разполагат с необходимата правна рамка.

Създаването на центрове за депортиране извън ЕС е част от мащабна реформа на миграционното законодателство,

която ЕС постепенно прилага след години на дискусии и дебати.

През май 2024 г. европейските страни предложиха изпращането на мигранти в други страни, докато молбите им за убежище се обработват, предимно в страни от Северна Африка.

Споразумението между Италия и Албания беше цитирано като пример: първото подобно споразумение с отделна страна от ЕС. То предвижда мигрантите, заловени в морето, докато се опитват да достигнат Италия, да бъдат изпращани в два центъра за задържане в Албания.

Впоследствие ЕС изготви пакет от мерки, който включва разпоредби за създаване на центрове за депортиране за тези, на които вече е отказано убежище в рамките на блока. Той включва и инициатива за затягане на наказанията за нелегални имигранти, които отказват да напуснат ЕС въпреки правителствените разпореждания. Това вече може да доведе до забрана за влизане или лишаване от свобода до две години.

Във версията, одобрена от Европейския парламент на 26 март,

законодателите ограничиха правните възможности за обжалване на решенията за депортиране.

Накрая, документът включваше разпоредба, позволяваща преговори за депортиране на мигранти с „непризнати трети страни“. Това предизвика особено възмущение сред редица леви евродепутати, които отбелязаха, че „приетият текст дава зелена светлина за сътрудничество с талибаните за принудително връщане на афганистанци“, наричайки това пълен отказ от ценностите на Евросъюза.

Възмущението на левите политически сили в Европейския парламент, че планът за миграция нарушава основни правни норми и е изпълнен със систематични нарушения на правата на човека, беше споделено и от активисти за правата на човека.

Хуманитарната организация Международен спасителен комитет нарече центровете за депортиране „черна дупка“ от правна гледна точка.

Но вносителите на законопроекта останаха невъзмутими. Гражданите на ЕС очакват властите да изпълнят задълженията си да затегнат миграционното законодателство и своевременно да експулсират лица, които нямат право да останат в съюза; защитниците на по-твърда линия по отношение на нелегалните имигранти съвсем правилно обосноваха решението си.

(по материали от чуждестранния печат)