„Телематик интерактив България“ изплаща по 0.18 евро дивидент от неразпределената печалба

„Телематик интерактив България“ АД разпределя по 0.18 евро брутен дивидент от натрупаната печалба на дружеството. Решението е гласувано от извънредното общо събрание на акционерите на компанията за хазартни игри онлайн, която оперира под търговската марка Palms Bet.

Началната дата за изплащане на дивидента е 21 април. То ще става чрез „Централен депозитар“ АД и „Първа инвестиционна банка“ АД.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, или към 10 април. Това означава, че всеки, който си купи акции на „Телематик интерактив България до 7 април, ще може да участва в разпределението на печалбата.

Компанията завърши 2025 г. с нетна печалба от 15.21 млн. лева, според данните в отчета за четвъртото тримесечие.

В края на декември неразпределената ѝ печалба е в размер 4.58 млн. лева.

Към момента дружеството притежава общо 167 735 броя собствени акции, представляващи 1.2942% от капитала на „Телематик интерактив България“.

През последните дванадесет месеца акциите на „Телематик интерактив България“ загубиха част от стойността си. В момента те се търгуват на „Българска фондова борса“ по 10.10 евро за един брой, а пазарната капитализация на дружеството е над 130 млн. евро.

Дружеството има утвърдена дивидентна политика, като само през миналата година компанията изплати четири пъти дивидент на своите акционери.