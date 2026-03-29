РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Телематик интерактив България“ изплаща по 0.18 евро дивидент от неразпределената печалба

„Телематик интерактив България“ АД разпределя по 0.18 евро брутен дивидент от натрупаната печалба на дружеството. Решението е гласувано от извънредното общо събрание на акционерите на компанията за хазартни игри онлайн, която оперира под търговската марка Palms Bet.

Началната дата за изплащане на дивидента е 21 април. То ще става чрез „Централен депозитар“ АД и „Първа инвестиционна банка“ АД.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, или към 10 април. Това означава, че всеки, който си купи акции на „Телематик интерактив България до 7 април, ще може да участва в разпределението на печалбата. 

Компанията завърши 2025 г. с нетна печалба от 15.21 млн. лева, според данните в отчета за четвъртото тримесечие.

В края на декември неразпределената ѝ печалба е в размер 4.58 млн. лева. 

Към момента дружеството притежава общо 167 735 броя собствени акции, представляващи 1.2942% от капитала на „Телематик интерактив България“.

През последните дванадесет месеца акциите на „Телематик интерактив България“ загубиха част от стойността си. В момента те се търгуват на „Българска фондова борса“ по 10.10 евро за един брой, а пазарната капитализация на дружеството е над 130 млн. евро.

Дружеството има утвърдена дивидентна политика, като само през миналата година компанията изплати четири пъти дивидент на своите акционери.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.