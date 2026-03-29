Вицепрезидентът Джей Ди Ванс губи популярност сред републиканците

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс остава фаворит на Републиканската партия за президентската номинация през 2028 година. Популярността му сред републиканците обаче намалява. Това, според The ​​Hill, е разкрито от анкета сред участниците в Конференцията за консервативни политически действия (CPAC), най-голямото годишно събиране на консервативни активисти и политици в Съединените щати.

Изборът на предпочитания кандидат за президент от Републиканската партия е едно от ключовите събития на конференцията. Резултатите от нея се считат за точен барометър на настроението на най-активните републикански избиратели.

Тази година Джей Ди Ванс получи подкрепата на 53% от участниците в конференцията.

Държавният секретар Марко Рубио се класира на второ място с 35 процента. Губернаторът на Калифорния Рон ДеСантис и Доналд Тръмп-младши, синът на президента, получиха по 2% от гласовете.

Коментаторите обаче отбелязаха не само преднината на вицепрезидента, но и факта, че подкрепата му е намаляла: миналата година 61% от участниците в конференцията гласуваха за него. Държавният секретар Рубио, от друга страна, подобри позицията си: преди година той получи 3% от гласовете.