19-годишният Кими Антонели спечели втора победа във „Формула 1“ и води в класирането

Пилотът на „Мерцедес“ Кими Антонели спечели Гран При на Япония, третото състезание от „Формула 1“, на 29 март. Това е втората победа в кариерата и втора поредна победа на 19-годишния италианец. Това го прави най-младият лидер в света и, по всички оценки, реален претендент за титлата.

Пилотът на „Макларън“ Оскар Пиастри завърши втори на пистата „Сузука“, докато лидерът на „Ферари“ Шарл Льоклер остана трети.

Гран При на Япония едва ли е това, което бихте нарекли забавно състезание.

„Сузука“ е една от малкото писти която притежава формата на осмица затова е и една от най-красивите в света. Дължината ѝ е 5807 м и има 17 завоя.

Разположението на пистата прави изпреварванията изключително трудни. Например, миналия сезон челната десетка на старта беше практически същата като челната десетка на финала. Пилотите дори сравниха кръга на „Сузука“ с Гран При на Монако, който като цяло се смята за най-скучния (по отношение на състезанията, а не по отношение на съпътстващите го забавления, които далеч не са спортни) кръг от сезона. Но този път беше много по-приятно. Имаше изпреварвания, неочаквани завои и щипка късмет (а за някои и лош късмет). В общи линии, всичко, което феновете обичат.

В края на краищата, както в предишните кръгове както в Мелбърн, така и в Шанхай, пилотите на „Mercedes“ Джордж Ръсел и Кими Антонели окупираха първите две места на стартовата решетка.

Разликата между японския кръг и предишните два кръга от сезона беше, че докато в Австралия и Китай пилотите на Mercedes лесно си възвръщаха загубените позиции по време на състезанието, тук имаха затруднения.

Кими Антонели обаче имаше късмет.

Той се възползва максимално от възможностите, които имаше като в крайна сметка спечели почти 14 секунди преднина пред Пиастри, въпреки че по-късно призна, че е имал късмет с питстопа. Льоклер завърши на малко разстояние зад него, а Ръсел се класира едва четвърти. Не е най-доброто състезание за човек, който преди началото на сезона се смяташе за водещ претендент за титлата. Вече започват да се появяват съмнения относно статута му на пилот номер едно на „Мерцедес“. В края на краищата, именно Антонели сега води в шампионата, след като спечели две от състезанията. Между другото, 19-годишният италианец е най-младият лидер в шампионата в историята. Шефът на „Мерцедес“ Тото Волф обаче бързо посочи, че Ръсел не е в опасност, отбелязвайки, че е бил принуден да намали темпото в края на състезанието поради софтуерен проблем.

Сега световният шампионат си взема непланирана почивка

поради отмяната на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, насрочени за април, поради събития в Близкия изток. Следователно, следващият кръг е чак на 3 май в Маями. Отборите ще имат достатъчно време да работят по грешките дотук.