Денят по диагонал – 29 март 2026 г.

Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел – да спрем поскъпването за българските потребители, което е причинено от конфликта в Близкия изток, заявява служебният премиер Андрей Гюров. „Задачата на правителството е този външен натиск да се усети възможно най-малко в ежедневието на хората. Затова започваме с най-важното транспорта. Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и, ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало – от пътуването до храните и стоките“.

На фона на напрежението в Близкия изток служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков представи пред германския посланик Ирене Мария Планк конкретните действия на правителството за ограничаване на ценовия натиск при горивата. Той подчерта, че е активирана целенасочената подкрепа за уязвимите домакинства – модел, който обхваща лица с доход до два пъти линията на бедност и цели да постигне максимален социален ефект при оптимално използване на публичния ресурс. Министър Трайков акцентира, че най-работещи са мерките, които са временно приложими, ясно дефинирани и насочени към конкретни групи и сектори.

Пентагонът подготвя планове за сухопътни операции в Иран, съобщава The Washington Post, позовавайки се на източници. Командирите са определили, че всяка потенциална сухопътна операция няма да включва пълномащабно нахлуване, а по-скоро целенасочени нападения от специални части и пехота, съобщават източници на вестника. Белият дом обсъжда евентуалното завземане на остров Харг, където се намира най-големият нефтен терминал на Иран. Те също така обсъждат нападения в крайбрежните райони на Ормузкия проток.

Йеменските хути нанасят удари по Израел за първи път от началото на войната в Иран. Фактическото влизане на движението „хути“ (или хуси) в конфликта в подкрепа на Иран е една от най-обсъжданите новини в света. Това не е изненада. Въпреки това, откриването на нов фронт във войната вероятно ще окаже значително влияние върху нейния ход. Експертите са загрижени предимно за възможността за блокиране на пролива Баб ел-Мандеб („Портата на сълзите“, 109 км дълъг и 40 км широк), което би нарушило корабоплаването в Червено море и през Суецкия канал.

Тръмп ще загуби междинните избори. Но ако ги загуби катастрофално, има вероятност и да бъде импийчнат. Никак не е изключено изборите да бъдат атакувани или отменени. Така действат диктаторите. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ макроикономистът и финансист Евгений Кънев, консултант по бизнес сделки.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс остава фаворит на Републиканската партия за президентската номинация през 2028 година. Популярността му сред републиканците обаче намалява. Тази година Джей Ди Ванс получи подкрепата на 53% от участниците в Конференцията за консервативни политически действия. Миналата година 61% от участниците в конференцията гласуваха за него.