РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Работим за осигуряване на енергийна сигурност и контрол на цените, заяви министър Трайков

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков се срещна с германския посланик Н.Пр. Ирене Мария Планк,

На фона на напрежението в Близкия изток служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков представи пред германския посланик Ирене Мария Планк конкретните действия на правителството за ограничаване на ценовия натиск при горивата. Той подчерта, че е активирана целенасочената подкрепа за уязвимите домакинства – модел, който обхваща лица с доход до два пъти линията на бедност и цели да постигне максимален социален ефект при оптимално използване на публичния ресурс. 

Посланик Планк оцени този подход като адекватен и балансиран, подчертавайки значението на насочените интервенции в условия на икономическа несигурност. От своя страна министър Трайков акцентира, че най-работещи са мерките, които са временно приложими, ясно дефинирани и насочени към конкретни групи и сектори.

Като част от усилията за овладяване на инфлационния натиск, правителството обяви и

електроенергия

допълнителен пакет от мерки, свързани с цените на електроенергията,

отбеляза министър Трайков. „Приоритетно ще бъдат подкрепени сектори с висока чувствителност към цените на енергията – транспорт и логистика, земеделие и хранителна индустрия, които имат пряко отражение върху крайните потребителски цени.“

Съществен акцент в разговора беше поставен върху

енергийната свързаност като ключов фактор за устойчивостта на системите в региона и Европа.

Обсъдена беше ролята на Вертикалния газов коридор като стратегически инфраструктурен проект, който ще допринесе за диверсификацията на доставките и за повишаване на енергийната сигурност в региона, включително за държави като Украйна и Молдова.

Удължаването на дерогацията за четирите дъщерни дружества на „Лукойл“ в България, както и бъдещето на комплекса „Марица-изток“ също бяха във фокуса на разговора. „България има основания да очаква удължаване  на дерогацията, чиито срок изтича на 29 април“, заяви министър Трайков и подчерта, че навременното решение е от съществено значение за предвидимостта и стабилността на пазара.

В контекста на

Мини "Марица Изток"

стратегическото значение на комплекса “Марица-изток“ за енергийната сигурност на България,

министър Трайков посочи трансформацията на германския въглищен район Лаузиц. Според него, това е пример за ефективен преход, основан на комбинация от социални, финансови и професионални мерки за подкрепа на засегнатите, което е и гаранция за гладкото и безпроблемно протичане на процеса. Рекултивацията на лигнитните мини в Лаузиц е успешна благодарение на комбинация от законови задължения на операторите, държавно финансиране, мерки, одобрени от ЕС и обществен консенсус. „Подобен интегриран подход може да бъде адаптиран и в България, така че енергийният преход да бъде едновременно икономически обоснован и социално поносим. Комплексът „Марица-изток“ остава стратегически актив за енергийната и националната сигурност на страната“, посочи министър Трайков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.