Правителството въвежда пакет от мерки за подкрепа на потребителите, казва премиерът Гюров

Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел – да спрем поскъпването за българските потребители, което е причинено от конфликта в Близкия изток, заявява служебният премиер Андрей Гюров във видео, публикувано на неговата страница във Фейсбук, в което представя мерките, които предприема Министерският съвет.

„Задачата на правителството е този външен натиск да се усети възможно най-малко в ежедневието на хората. Затова започваме с най-важното транспорта. Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и, ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало – от пътуването до храните и стоките“.

Затова е взето решението се да отложи въвеждането на тол таксите с няколко месеца.

А това означава 30 милиона евро по-малко разходи за превозвачите, т.е. пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. „Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона – големите камиони, земеделската техника, дори малките бусове, с които храната стига до хората“. Министър-председателят отбелязва, че заедно с това са започнали преговори с Европейската комисия за допълнителна подкрепа от 50 милиона евро за транспортния сектор.

Друг важен приоритет са храните,

отбелязва премиерът Гюров. „Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци. Затова подпомагаме земеделските производители, намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите им по-рано, така те ще могат да произведат повече и да го направят сега, когато е най-важно“.

Една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с тока за бизнеса.

„При високите цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля разходите върху хората. Това важи за всички от индустрията, през малките предприятия до фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини“, посочва премиерът.

Като тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите. „Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата, посочва той. Следващите стъпки са да открием 15 000 работни места за млади хора и трайно безработни. Служебният премиер отбелязва, че се подготвя и наредба за енергийна бедност още следващата седмица. Работи се и за намаляване на продуктовите такси, които товарят цените за бяла и черна техника.

„Вече субсидирахме градския транспорт с 50 милиона. Ще подпомогнем и междуградския транспорт в отдалечени и труднодостъпни райони. Ще има и специална подкрепа за училищните автобуси“, отбелязва Андрей Гюров.

Но най-важното е тези мерки да работят.

Затова се въвежда и засилен контрол. Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и Националният статистически институт ще следят дали цените реално се задържат, отбелязва министър-председателят. „Създаваме и специален щаб за ценова стабилност. Той ще следи дали мерките дават резултат, дали са нужни нови или дали някои трябва да отпаднат, съобщава още той. Нашата цел е ясна – да направим така, че тази криза да се усети възможно най-малко в ежедневието на българските граждани“.