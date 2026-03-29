Първо обръщение на Мадуро към привържениците му от затвора в САЩ

Президентът на Венецуела Николас Мадуро, който е в американски арест, публикува първото си изявление от дълго време. То е публикувано на страницата му в социалните медии X и е подписано и от съпругата му Силия Флорес.

„Получихме вашите съобщения, писма и молитви. Всяка дума на любов и подкрепа ни укрепва духовно. Добре сме, силни, спокойни и в постоянна молитва“, се казва в изявлението.

Николас Мадуро и съпругата му бяха заловени и прехвърлени в САЩ

по време на водената от САЩ операция „Абсолютна решителност“ в нощта на 3 януари. Те са обвинени в „наркотероризъм“, контрабанда на наркотици и притежание на оръжие. Според източници от испанския вестник ABC, Николас Мадуро е държан в наказателна килия с размери два на три метра в затвора. Източници на вестника твърдят, че през нощта той говори силно на испански, твърдейки, че той и съпругата му са били отвлечени, и се оплаква от малтретиране.

Първото съдебно заседание се проведе през януари, когато венецуелският политик пледира невинен.

Второто заседание беше на 26 март, където прокурорите обвиниха Мадуро и съпругата му в ограбване на богатството на Венецуела. Адвокатът на Мадуро твърди, че сваленият лидер не може да си позволи собствена защита и поиска на Каракас да бъде позволено да покрие съдебните разноски. Федерален съдия обеща скоро да се произнесе по въпроса, но отказа да прекрати делото.