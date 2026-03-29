Пентагонът планира точкови нападения в Иран вместо пълномащабно нахлуване

Пентагонът подготвя планове за сухопътни операции в Иран, съобщава The Washington Post, позовавайки се на източници. Командирите са определили, че всяка потенциална сухопътна операция няма да включва пълномащабно нахлуване, а по-скоро целенасочени нападения от специални части и пехота, съобщават източници на вестника.

Белият дом обсъжда евентуалното завземане на остров Харг, където се намира най-големият нефтен терминал на Иран. Те също така обсъждат нападения в крайбрежните райони на Ормузкия проток – военни могат да бъдат изпратени да търсят и унищожават оръжия, способни да поразяват търговски и военни кораби, като по този начин блокират преминаването през морския път.

Според източниците на вестника

няма единно мнение относно това колко дълго ще продължат подобни действия.

Един източник каза, че тези цели вероятно ще отнемат „седмици, а не месеци“, за да бъдат изпълнени. Друг оцени потенциалния срок на „няколко месеца“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е одобрил плановете на Пентагона

и не е ясно дали изобщо възнамерява да разположи войски в Ислямската република. На 20 март, говорейки в Овалния кабинет, той заяви пред репортери: „Няма да изпращам войски никъде. Ако бях, нямаше да ви кажа със сигурност, но не изпращам войски.“

Държавният секретар Марко Рубио заяви пред репортери на 27 март, че войната в Иран „няма да бъде продължителен конфликт“ и спомена, че САЩ „могат да постигнат всички наши цели без сухопътни войски“.

Въпреки това, на 27 март Axios и The Wall Street Journal съобщиха, че

Пентагонът обмисля разполагането на допълнителни 10 000 войници в Близкия изток.

Тези сили биха могли да се присъединят към приблизително 5000 морски пехотинци и парашутисти от 82-ра въздушно-десантна дивизия, разположени преди това в региона.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви пред The Washington Post, че разработването на военни сценарии от Пентагона е просто начин за разширяване на пространството за маневриране на президента, а не знак, че решение за започване на операция вече е взето.