Sony и Honda се отказаха от производството на електрическия автомобил Afeela

Sony Honda Mobility (SHM) обяви решението си да отмени разработването на електрическия автомобил Afeela 1, който трябваше да бъде първият модел в гамата на марката. Разработването на втори обещаващ модел също е отменено.

В изявлението на компанията се посочва, че в резултат на прегледа на стратегията за електрификация от страна на Honda, Sony Honda Mobility вече няма да може да използва определени технологии и активи, на които е разчитала по време на фазата на бизнес планиране.

„В светлината на тези промени Sony Honda Mobility заключи, че няма жизнеспособен път към пазара, както първоначално е планирано“, отбеляза компанията, обещавайки да възстанови парите на потенциалните купувачи на предварителните поръчки на Afeela 1.

Планирано беше производството на Afeela 1 да започне през 2026 година.

Sony отговаряше за електрониката и софтуера, докато Honda се занимаваше с производството и инженеринга. Електрическото превозно средство трябваше да разполага с два двигателя с комбинирана мощност от приблизително 400 к.с.

Производителят изчисли, че батерията с капацитет от приблизително 91 kWh ще осигури пробег от приблизително 480 км (300 мили). Цената на електрическото превозно средство вече беше известна – 90 000-100 000 долара. Afeela 1 трябваше да бъде първият сериен автомобил в света с вградена поддръжка за видеоигри PlayStation.

Що се отнася до Honda, тя официално обяви, че е изоставила няколко ключови програми за разработване на електрически превозни средства, включително седана и кросоувъра от нулевия сегмент, както и Acura RSX. Японската компания обясни, че това решение е необходимо за справяне с трудна финансова ситуация.