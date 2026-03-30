Американски конгресмени призовават за одобряване на отбранителния бюджет на Тайван

Американски конгресмени, посетили Тайпе, призоваха да бъде одобрен забавения отбранителен бюджет на президента Лай Чин-те в размер на 40 милиарда долара. Те предупредиха, че по-нататъшното отлагане рискува да подкопае способността на острова да се противопостави на китайския военен натиск.

САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения. Искането на президента Лай за допълнителни 40 милиарда долара за отбрана в момента е блокирано в местния парламент, контролиран от опозицията.

Визитата на американските конгресмени се провежда в момент, когато Пекин е засилил военния и политическия си натиск с цел да принуди острова да приеме китайския суверенитет над него.

Доминираният от опозицията тайвански парламент обаче продължава да дебатира предложението на Лай за отбранителни разходи, въпреки че вече е упълномощил правителството да подпише със САЩ споразумения за продажба на оръжие на обща стойност около 9 милиарда долара.

По информация на Ройтерс Съединените щати в момента подготвят втори пакет за продажба на оръжие на Тайван на стойност около 14 милиарда долара.

