Американски конгресмени призовават за одобряване на отбранителния бюджет на Тайван

Американски конгресмени настояват за одобряване на отбранителния бюджет на Тайван

Американски конгресмени, посетили Тайпе, призоваха да бъде одобрен забавения отбранителен бюджет на президента Лай Чин-те в размер на 40 милиарда долара. Те предупредиха, че по-нататъшното отлагане рискува да подкопае способността на острова да се противопостави на китайския военен натиск.

САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения. Искането на президента Лай за допълнителни 40 милиарда долара за отбрана в момента е блокирано в местния парламент, контролиран от опозицията.

Визитата на американските конгресмени се провежда в момент, когато Пекин е засилил военния и политическия си натиск с цел да принуди острова да приеме китайския суверенитет над него.

Доминираният от опозицията тайвански парламент обаче продължава да дебатира предложението на Лай за отбранителни разходи, въпреки че вече е упълномощил правителството да подпише със САЩ споразумения за продажба на оръжие на обща стойност около 9 милиарда долара.

По информация на Ройтерс Съединените щати в момента подготвят втори пакет за продажба на оръжие на Тайван на стойност около 14 милиарда долара.

