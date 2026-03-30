МВР отчете 576 сигнала за изборни нарушения и 95 задържани

В структурите на Министерството на вътрешните работи досега са постъпили общо 576 сигнала за изборни нарушения. Това съобщи служебният заместник вътрешен министър Иван Анчев на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предсрочните парламентарни избори на 19 април в сградата на Министерския съвет

Най-много сигнали са регистрирани в Бургас, София и Враца. Основната част от тях – над 500, са свързани с купуване на гласове, като има и случаи на неправомерна агитация, корпоративен вот и унищожаване на имущество.

Образувани са 181 досъдебни производства, а органите на реда са провели 120 специализирани операции. Издадени са и над 1400 предупредителни протокола.

Задържаните лица са 95, като най-много от тях са в София и Бургас. От МВР призовават гражданите да подават сигнали за изборни нарушения чрез специалната гореща линия – 029011298.

Паралелно с това върви и организацията на изборите, обобщи съветникът на премиера Ваня Нушева. Областните управители подготвят изборните помещения и материали, включително паравани и книжа.

Министерството на външните работи работи за осигуряване на гласуването в чужбина, като подадените заявления са над 60 000 – двойно повече спрямо предходния вот. Предвижда се разкриването на 493 секции зад граница.

Срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес изтича на 4 април. Междувременно МВР ще продължи да обработва сигналите за нарушения и ще осигури охраната на изборните помещения.

Министерството на електронното управление, съвместно с Централната избирателна комисия, извършва тестове на машините за гласуване и софтуера, за да гарантира нормалното протичане на изборния процес.