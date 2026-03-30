Цените на петрола отново се покачиха, след изказвания на Доналд Тръмп

Изказвания на Доналд Тръмп, че иска „да вземе петрола в Иран“ и че вече е осъществил смяна на режима, доведе до ръст на цените на петрола до над 115 долара за барел. В същото време Израел започна нови удари по военни цели в Техеран, а Иран заплаши, че ще атакува домовете на американски и изрелски официални лица.

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път се похвали, че според него САЩ са постигнали смяна на режима благодарение на въздушните си удари, които нанасят в Иран заедно с Израел и при които бяха убити върховният ръководител Али Хаменей и множество висши представители на Ислямската република, предаде „Франс прес“.

„Имаме смяна на режима, това вече се вижда, защото първият режим беше унищожен, заличен, всички те са мъртви. Следващият режим, назначен веднага след смъртта на Хаменей, също е до голяма степен мъртъв„, заяви на брифинг Тръмп.

По думите му сега страната се управлява от трета, различна група хора, което според него означава реална промяна на властта.

Тръмп също заявява, че САЩ са постигнали споразумение с Иран за преминаването на 20 големи петролни кораба през Ормузкия проток, чието затваряне в началото на конфликта в Близкия изток е довело до рязко поскъпване на петрола. Той допълва, че това ще започне веднага и ще продължи през следващите дни.

В интервю за „Файненшъл таймс“ Тръмп казва още, че има желание САЩ да поемат контрол върху иранския петрол, включително върху ключовия износен център на остров Харг. Той предупреждава, че американската армия може лесно да завземе острова, който е от стратегическо значение за петролната индустрия на Иран, тъй като през него минава около 90% от износа на суров петрол на страната.