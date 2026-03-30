Доклад поставя България сред държавите в ЕС с най-сериозни проблеми с върховенството на правото

Нов доклад за 2025 година на Съюза за граждански свободи в Европа показва, че ерозията на върховенството на правото в Европейския съюз се задълбочава, като България е сред петте най-засегнати страни заедно с Италия, Словакия, Унгария и Хърватия. Най-сериозен остава случаят с Унгария, предаде БНР.

Според анализа много от препоръките на ЕС не се изпълняват с години, а механизмите за контрол и баланс между институциите отслабват. Докладът е разпространен у нас от Българския хелзинкски комитет, който участва и в изготвянето му.

Отчита се и влошаване на медийната среда – в редица държави, включително България, има повече случаи на натиск и насилие срещу журналисти. В същото време повечето страни отбелязват застой или регрес в медийната свобода, като единствено Латвия показва напредък.

В доклада се критикуват и самите институции на ЕС, че използват ускорени законодателни процедури и отслабват защитата на основните права, което според авторите подкопава доверието в Съюза. В подготвянето на документа участват десетки правозащитни организации от различни държави членки.