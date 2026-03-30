Планирани са ремонтни дейности в отделни участъци заради „Джиро д’Италия“

Столична община ще ремонтира няколко ключови булеварда, заради „Джиро д’Италия“. Кметът Васил Терзиев обяви, че заради домакинството на етап от колоездачната обиколка, ще бъдат обновени бул. „Самоковско шосе“(от бул. „Копенхаген“ до Софийски околовръстен път).

По бул. „Цариградско шосе“ се предвижда повдигане на капаци на шахти и се уточнява обхватът на ремонтните дейности в участъка от бул. „Еминеску“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Ще се ремонтира и бул. „Цар Освободител“ – в участъка от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Васил Левски“. По-рано през месеца Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщи, че ще извърши ремонтни дейности по „Самоковско шосе“ в участъка от с. Кокаляне до Софийския околовръстен път.

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
