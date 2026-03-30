БОЕЦ внесе три сигнала – до МВР, ВКС и Министерството на правосъдието

Протест на БОЕЦ пред сградата на МВР с искане на оставката на министър Даниел Митов, БОЕЦ внесе три сигнала - до МВР, ВКС и Министерството на правосъдието

Гражданското сдружение БОЕЦ внесе три сигнала в различни институции, съобщи председателят на сдружението Георги Георгиев.

Първият сигнал е до Върховния касационен съд с искане за тълкувателно решение за легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. От организацията настояват за по-бързо произнасяне по темата, която определят като от висок обществен интерес.

Вторият сигнал е подаден до Министерството на вътрешните работи и Министерство на правосъдието, както и до вътрешния министър Емил Дечев и министъра на правосъдието Андрей Янкулов. В него се твърди за неправомерен достъп до кабинета на главния прокурор от страна на Сарафов и се настоява за незабавни действия и ограничаване на достъпа му.

Третият сигнал е отново до МВР и засяга предполагаеми нарушения по разследването за газохранилището „Чирен“ и случая с европрокурова Теодора Георгиева. Според БОЕЦ бившият главен секретар на МВР Мирослав Рашков е упражнявал влияние и е изнасял информация по разследването.

Още от категорията..

Последни новини

Подкаст

Параграф 22

