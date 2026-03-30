Емилия Русинова е пътувала с Пепи Еврото зад граница, обяви Емил Дечев

Шефката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е пътувала през границата на ГКПП “Златарево” към Република Северна Македония заедно с бившия следовател и кадрови лобист в съдебната система Пепи Еврото, съобщи на брифинг вътрешният министър Емил Дечев. Двамата, както и отстранената европрокурорка Теодора Георгиева са замесени в аферата “Осемте джуджета”.

Вътрешният министър уточни, че става въпрос за случаи след април 2020 г., когато Антикорупционният фонд публикува своите 4 епизода за скандала “Осемте джуджета”. Той допълни, че данните са за 2 автомобила, ползвани освен от Еврото и от Русинова, и от 4-5 други рица. В определени случаи градската прокурорка е пътувала със самия Петров, а в други – с неговите спътници.

Припомняме че преди да бъде отново назначена на възловия пост на 18 февруари, Емилия Русинова беше градски прокурор и в периода 2016 – 2020 година. При избора ѝ преди повече от месец никой от Прокурорската колегия на ВСС не я попита за връзките ѝ с Еврото.

Неотдавна Русинова беше посочена и от европрокурорката Теодора Георгиева като човека, завел я на среща с Еврото в ресторанта “Осемте джуджета”, като Русинова и до днес не е коментирала това.

Миналата седмица се разбра и друг интересен факт – градската прокуратура е иззела от ГДБОП преписката по сигнала на Георгиева, т. е. Русинова ще проверява сама себе си.

Мълчанието на Русинова е оглушително и нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват заплата от над 5000 евро на месец, така и за българските институции, коментира Дечев, наричайки това поведение “мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото”.

