Божидар Божанов: Шистовият газ се коментира, за да се отклони вниманието от завладяната държава (част 1)

Лидерите на лидерските партии отказват лидерски дебати, това би трябвало да е парадокс, смята Божидар Божанов

Шистовият газ в момента не е тема. Ако беше важна, тя щеше да бъде повдигана през последните години. ГЕРБ я извади предизборно. Целта е да се вдигне топката на проруските партии. И така да се отмести фокусът от главния проблем – завладяната държава. Дебатът за шистовия газ е експертен и не му е мястото и времето сега.

Фактологията на Асен Василев в оценката за Румен Радев е коректна. Има достатъчно много примери за действия и бездействия, които приближават бившия президент повече до олигархията, отколкото до борбата с нея. Има много въпроси, на които Радев трябва да отговори.

МВР решава проблеми, прокуратурата пречи – това се случва по отношение на купения вот. Честни избори със Сарафов не се получават. Но тази избори ще бъдат по-честни от предишните.

Това заяви във видео интервю за Студио Банкер съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, кандидат за народен представител в 23 МИР.

Ще хвърли ли някой официално ръкавицата за лидерски дуели в предизборната кампания?

Маркетингов трик ли е темата за шистовия газ в предизборните кампании и кои партии извличат полза от нея?

С кои главни теми трябва да започне работата си 52-ият парламент?

Какво би трябвало да съдържат коалиционните споразумения?

