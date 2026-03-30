РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

КНСБ организира форум за вноса на работна ръка от чужбина

Експертният клуб за икономика и политика и Институтът за социални и синдикални изследвания на КНСБ организират форум в София, на който членовете им ще обсъдят вноса на работна ръка от чужбина, съобщава БНР. Организаторите на дискусията подчертават, че темата за привличане на чужденци на българския пазар на труда има висока обществена значимост заради дебатите около ролята на трудовата миграция в българската икономика.

По време на кръглата маса ще бъдат разгледани въпроси като ефектите от вноса на работна ръка от чужбина върху пазара на труда и по-специално как той влияе на възнагражденията, производителността и структурата на икономиката ни.

Внимание ще бъде отделено и на регулаторните политики, предвид приетите през последните години промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Какви са последните данни за вноса на работна ръка от чужбина?

По данни на синдикалисти за 2025 г. броят на разрешителни за достъп до българския пазар на труда са 46 000 за чужди работници от общо 86 държави.

Най-много чуждестранни работници у нас идват от Узбекистан, Индия и Турция. За сравнение – през 2024 г. те са по-малко от 35 000 души.

През 2025 г. разрешителните за най-високо квалифицираните кадри – така наречената синя карта на ЕС – са издадени на 930 души при 1100 броя през 2024 година.

Любопитен детайл – през 2025 г. за първи път дошлите за сезонна заетост са по-малко от получилите така нареченото единно разрешително за пребиваване и работа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.