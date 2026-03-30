Еврото приключва най-слабото си тримесечие от 2024-а насам заради петролния шок

Еврото е към края на най-слабото си тримесечие от 2024 г. насам, защото войната в Близкия изток подчерта зависимостта на Европа от вноса на енергия и разклати икономическите перспективи на региона. Единната валута е поевтиняла с около 2% от началото на 1 януари и се колебае в близост до 1.15 долара. Мартенската й загуба към зелените пари е 2.5% – най-сериозната от юли 2025-а – рязък обрат от края на януари, когато надхвърли 1.20 долара, достигайки най-силното си ранище за последните почти пет години. В краткосрочен план стратезите на „Морган Стенли“, под ръководството на Дейвид Адамс, предвиждат еврото да падне до 1.13 щ. долара.

Суровият петрол сорт „Брент“ вече е в близост и над 115 долара за барел, Иран държи Ормузкия проток до голяма степен затворен, увеличава се недостига на все повече важни суровини и материали – предпоставки, които връщат валутните търговци към тяхната стратегия от 2022 г., когато руската инвазия в Украйна порази европейските пазари и повиши долара.

Докато Съединените щати се възползват от статута си на основен производител на петрол, Европейската централна банка отново се сблъсква с инфлация, обусловена от енергийните източници, и отслабваща икономическа активност. Паричните пазари вече оценяват три увеличения на лихвените проценти за тази година – рязка промяна в сравнение със заложената 35-процентна вероятност за понижението им отпреди седмици.

В същото време, оптимизмът за фискалния завой на Германия и стремежа ѝ към разходи за отбрана отслабна, ОИСР намали прогнозите си за растеж, а Берлин и Рим обмислят да понижат официалните си прогнози. Инфлацията в Германия е достигнала най-високото си равнище за последната повече от година заради скъпата енергия.

Докато по-високите лихви по правило подкрепят валутата, когато икономиката е силна, това не е така в условията на вълненията в Близкия изток, причиняващи ограничения на доставките. Тъй като страните от Персийския залив инвестират по-малко средства в чужбина на фона на кризата, по-свитите глобални финансови условия ще засегнат най-силно чувствителните към растежа парични единици като еврото, коментират експерти на „Ай Ен Джи“.

Котировките на валутните опции предполагат по-големи щети от прогнозата на анализаторите, събрани от агенция „Блумбърг“ за 1.20 долара за едно евро. Само за няколко седмици пазарът премина от дългосрочни прогнози за възход на единната европейска валута към нестабилност. Търсенето на защита срещу слабост на еврото достигна екстремни за последните четири години нива по-рано този месец. По-дългосрочните показатели сочат, че търговците, които постоянно плащаха висока премия миналата година за залози за силата на еврото, са се оттеглили напълно, оставяйки нагласите в неутрална позиция.

Дилърите на единната европейска парична единица обаче са селективни по отношение на експозицията спрямо конкурентите. Констатирано е постоянно търсене на защита срещу слабостта на еврото спрямо убежища и валути, свързани със стоки: например, негативните залози за опции върху еврото доминират с почти четири към едно по отношение на йената. Позиционирането спрямо швейцарския франк и австралийския долар е в същата посока, макар и не толкова категорично. Търговците плащат над четири пъти повече, за да заложат на поскъпване на единната европейска валута към британския паунд, отколкото да заложат на спада ѝ, по данни на Depository Trust & Clearing Corporation от този месец.

В 16.25 ч. българско време на 30 март еврото се търгуваше за 1.1480 щ. долара – 0.25% спад за деня.