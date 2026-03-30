ВАС отряза МВР от достъпа до тол-камерите

мвр тол камери

Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожни текстове от инструкцията, издадена от министрите на регионалното развитие и благоустройството, на вътрешните работи и на финансите, с която се регламентира достъпът на МВР до тол камерите.

Решението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Според върховните съдии законът не предвижда възможност инструкцията да урежда достъп до информационните системи за установяване на нарушения, свързани със заплащането на дължими тол такси и винетни такси.

В решението на ВАС се посочва още, че е трябвало да бъде направен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Следвало е да се извърши оценка на въздействието върху защитата на данните и при необходимост да се проведат предварителни консултации с надзорния орган, предвид факта, че става въпрос за достъп до такава информация, която може да доведе до засягане (вкл. разкриване) на лични данни.

Както е известно, на 7 септември м.г. влязоха в сила новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 година.

Според промените, забраната за превишаване на максимално допустимите скорости ще се прилага и за средната скорост в определен участък от пътя. Системата за контрол ще използва камери, монтирани в началото и края на отсечката, като „средна скорост“ е дефинирана като скоростта, с която превозно средство изминава за определено време определен участък от пътя, установена с автоматизирано техническо средство или система за секционен контрол.

