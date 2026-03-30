Италия разследва Sephora и Benefit за скрит маркетинг за продажба на козметика на деца

Италианският орган за конкуренцията (AGCM) съобщи, че разследва козметичните марки Sephora и Benefit, собственост на луксозния гигант LVMH, след като изглежда, че те са използвали „особено коварна“ маркетингова стратегия, като ангажират млади инфлуенсъри да популяризират анти-ейдж терапии за кожата сред деца под 10 години.

Според AGCM действията на компанията могат да са допринесли за така наречената „козметикорексия“ – нездравословна фиксация върху грижата за кожата сред младите, която експертите смятат, че нараства.

LVMH заяви, че ще „сътрудничи напълно“ на властите, но отказа допълнителен коментар заради текущото разследване.

AGCM обясни, че служители на органа и италианската финансовата полиция са извършили проверки на италианските офиси на LVMH и Sephora в четвъртък (26 март) като част от разследването.

Разследването се фокусира върху „възможни нелоялни търговски практики“, свързани с преждевременното използване на козметика за възрастни, включително „насърчаване на импулсивното купуване на маски за лице, серуми и кремове против стареене“ от деца под 10 години.

Sephora, която има почти 23 милиона последователи в Instagram и над 2 милиона в TikTok, е в центъра на социалния тренд „Sephora kids“, при който деца споделят своите ритуали за грижа за кожата и покупки. Стотици видеа показват деца, които купуват и демонстрират продуктите си под тагове като „Sephora kids haul“ и „Sephora kids GRWM [Get Ready With Me]“.

AGCM и Британската асоциация на дерматолозите предупреждават, че продуктите за грижа за кожата могат да бъдат вредни за деца. Експертите казват, че те могат да предизвикат дразнене, алергични реакции и в някои случаи постоянни проблеми с кожата.

AGCM заяви, че важни предупреждения за деца върху продукти на Sephora и Benefit „могат да са били пропуснати или представени по заблуждаващ начин“.

LVMH, която притежава марки в алкохола, модата и бижутата, заяви: „Всички компании потвърждават стриктното си спазване на приложимите италиански регулации.“