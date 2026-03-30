Индийският конгломерат Vedanta се разделя на пет самостоятелни компании

Индийският конгломерат Vedanta, занимаващ се с минно дело ще се раздели на пет публични компании в началото на следващия месец, според основателя и председател Анил Агарвал. Той заяви, че разделянето ще даде на новите звена „свобода да се развиват“.

Базираната в Мумбай мултинационална минна компания е една от най-големите в Индия с обща пазарна стойност от 37 млрд. долара. Конгломератът работи по програмата за преструктуриране от няколко години, отчасти с цел да намали дълговото си бреме, с което отдавна се бори, но е срещнала съпротива от индийското правителство през годините.

„Това ще създаде феноменална стойност за акционерите“, казва Анил Агарвал, като добавя, че новите компании „ще имат свобода да се развиват“ като независими структури.

Агарвал предполага, че общата пазарна капитализация на петте компании ще бъде значително по-висока от сегашното ниво на конгломерата от 27 млрд. долара.

Новата структура ще създаде отделни публично търгувани компании за алуминий, цинк, нефт и газ, стомана и електроенергия, като общият им дълг ще бъде около 7 млрд. долара. Частна компания майка, контролирана от Агарвал, ще запази около половината от акциите във всяко от новите дружества. Vedanta от години носи тежко дългово бреме, което възлиза на около 11 млрд. долара според S&P Capital IQ.

В края на миналата година компанията успешно преодоля правно оспорване от страна на индийското правителство срещу плана за разделяне, което разчисти пътя за реализирането му.

Анил Агарвал призова Индия да увеличи вътрешното си производство на нефт и газ, подчертавайки, че силната зависимост от внос е уязвимост. Дъщерната компания на Vedanta – Cairn Oil and Gas, една от петте, които ще бъдат отделени, планира да удвои производството си през следващите шест години до 1 млн. барела нефтен еквивалент дневно.

Други индийски компании, включително държавно контролираната ONGC, също обявиха намерения да увеличат вътрешния добив в отговор на високите енергийни цени.Индия внася над 80% от суровия си петрол и рафинираните продукти, голяма част от които идват от Близкия изток.

Цената на акциите на Vedanta остава близо до рекордното ниво, достигнато през януари, подпомогната от високите цени на суровините. Високата оценка идва въпреки че компанията наскоро загуби надпреварата с Adani Enterprises за придобиването на силно задлъжнялата Jaiprakash Associates, която притежава значителни активи в енергийния сектор, въпреки че групата на Анил Агарвал беше предложила по-висока оферта.