САЩ не са против руски петролни доставки за Куба, Шри Ланка преговаря за руски петролни продукти

Съединените щати (САЩ) са позволили на руски петролен танкер да се приближи до Куба въпреки блокадата, а президентът Доналд Тръмп заяви, че „няма проблем“ Русия или друга държава да доставя петрол на Куба, тъй като островната държава е пред остра енергийна криза. Руският танкер „Анатолий Колодкин“, за който се съобщава, че превозва 730 000 барела суров петрол, е бил точно до източния край на Куба и е плавал с 12 възела на 29 март, по данни за проследяване на корабите. Планира се той да пристигне в пристанището Матансас на 31 март.

Променяйки предишния си твърд курс и заявки да превземе острова „по един или друг начин“, Тръмп даде известна свобода на действие при допускането на черно злато за Хавана. „Ако някоа държава иска да изпрати петрол в Куба, в момента нямам проблем, независимо дали е Русия или не“, цитира агенция „Ройтерс“ думите на Тръмп пред журналисти на борда на Air Force One.

Куба е в хватката на икономическа криза, която се влоши от 3 януари, когато Белият дом наложи де факто горивна блокада на страната, последвала залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро – основният регионален съюзник и доставчик на енергия на Хавана. Тръмп заплаши държавите с наказателни мита, ако продават петрол на кубинското правителство и сподели публично идеите си за „приятелско превземане“ на управлявания от комунистите остров.

Танкерът под руски флаг ще достави първата от 9 януари насам петролна пратка на кубинците. 9.6 милиона жители на острова бяха потопени в пълен мрак в продължение на няколко нощи поради тежкия недостиг на енергия. „Анатолий Колодкин“ е напуснал пристанището Приморск в Русия на 8 март, а британският кралски флот посочи в изявление на 19 март, че е изпратил своя военен кораб HMS Mersey и хеликоптер Wildcat да докладват за движението на танкера. Британският флот отбеляза също, че руски военноморски кораб е ескортирал танкера през Ламанша, преди двата руски плавателни съда да се разделят в западния край на Ламанша и „Анатолий Колодкин“ да продължи да плава към Атлантика.

В репортаж на 29 март „Ню Йорк таймс“ цитира американски служител, информиран по въпроса, който е казал, че бреговата охрана на Съединените щати е разрешила на санкционирания кораб да отплава до Куба. Вашингтон облекчи временно санкциите срещу Русия в първите дни на март, за да подсили глобалния поток от черно злато, който беше прсушен от американско-израелската война срещу Иран.

Междувременно, държавната компания на Шри Ланка Ceylon Petroleum Corp. води преговори с руски петролни компании за внос на петролни продукти, защото ограничените доставки повишават цените и принуждават купувачите да търсят алтернативи. Ceypetco – единствената рафинерия на важния от стратегическа гледна точка остров в Индийския океан – води преговори за руски бензин и дизел, тъй като предлаганият суров петрол не е съвместим, според управляващия директор Маюра Нетхикумараге.

„Това ще бъде изцяло при търговски условия“, каза Нетхикумараге в телефонно интервю на 30 март, без да дава подробности. „Руското правителство ни подкрепя да пуснем продуктите.“

Южноазиатската държава внася по-голямата част от нужните количества гориво и се опитва да осигури енергийни доставки на фона на глобалния шок, предизвикан от войната в Персийския залив. Руска делегация е била в Коломбо за разговори миналата седмица, водена от заместник-министъра на енергетиката Роман Маршавин.

Шри Ланка обикновено доставя голяма част от суровия си петрол от Обединените арабски емирства. Товарите от региона са намалени, но не са спрени напълно, поради войната, защото Иран възпрепятства преминаването на повечето танкери през Ормузкия проток. Отделно, рафинирани продукти се внасят от Индия и Сингапур.

Шри Ланка е успяла да си осигури 38 000 тона гориво от Индия, което е пристигнало в Коломбо през уикенда, заяви президентът Анура Кумара Дисанаяке в публикация в социалните медии, без да дава подробности. Националната служба за гражданска авиация пък предупреди на 27 март, че местните запаси от реактивно гориво могат да стигнат за 59 дни, което би позволило на националния превозвач и международните авиокомпании да зареждат гориво до средата на май.

В същото време властите обявиха, че повишават цените на горивата и въвеждат мерки за строги икономии, за да се справят с шоковете от конфликта. Шри Ланка, която се намира край южното крайбрежие на Индия, се оказа въвлечена във войната с Иран по-рано този месец, когато американска подводница потопи ирански военен кораб наблизо.