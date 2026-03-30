Израелската армия спря дейността на батальон, чиито войници нападнаха екип на Си Ен Ен

Израелската армия отстрани от служба цял батальон от резерва, чиито войници задържаха и нападнаха на Западния бряг журналистически екип на американската телевизия Си Ен Ен.

Батальонът ще премине през „процес, насочен към укрепване на неговите професионални и етични основи“, съобщиха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Мащабната дисциплинарна мярка на началника на щаба генерал-лейтенант Ейял Замир изглежда е безпрецедентна по своята бързина и обхват – взета е около 48 часа след първото излъчване на репортажа на Си Ен Ен.

Екипът на телевизията е документирал последствията от нападение на израелски заселници и създаването на незаконен преден пост, когато според журналистите, са били нападнати и задържани от войници.

Асоциацията на чуждестранната преса предаде, че кореспондентите са се идентифицирали, но войниците многократно са се опитвали да попречат на заснемането.

Дисциплинарната мярка беше взета ден, след като говорителят на израелската армия подполковник Надав Шошани публично се извини на медията за инцидента и обеща бързо разследване.

