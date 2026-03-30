Франция и Великобритания не могат да се споразумеят за финансирането на граничния контрол в Ламанша

Франция и Великобритания се затрудняват да постигнат ново споразумение за финансирането на граничния контрол, след като Лондон поиска от Париж по-осезаеми резултати в предотвратяване на преминаването на мигранти през Ламанша.

Сегашното британско финансиране на френската система за наблюдение на крайбрежието изтича на 31 март.

„Преговорите се провалиха; всичко е ескалирало до министерско ниво“, заявява пред вестник „Монд“ източник от френското Министерство на вътрешните работи.

Разговорите касаят пакет от 750 милиона евро за тригодишен период в рамките на двустранното споразумение, известно като „Договорът от Сандхърст“.

В периода 2023–2026 г. Великобритания е превела на Франция 541 милиона евро като принос към граничната сигурност. През същия период обаче броят на мигрантите, пресичащи Ламанша с малки надуваеми лодки, е продължил да расте – над 41 000 души са достигнали Англия в сравнение с около 29 000 през 2023 година.

Според „Таймс“ Лондон е поискал отпускането на средствата да бъде обвързано с постигането на конкретни цели и ежедневна оперативна отчетност за предотвратени преминавания.