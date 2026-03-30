С 400 000 евро е завишена план-сметката за вота заради параваните

Служебното правителство е увеличило бюджета за подготовката и провеждането на предсрочните парламентарни избори с още 400 000 евро. Допълнителните средства ще бъдат използвани за изработване на паравани за гласуване с хартиени бюлетини, като поръчките се организират от областните управи.

Така общата сума по план-сметката за момента достига 66 035 000 евро.

В 11.30 часа днес, в сградата на Министерския съвет, Координационният съвет, който отговаря за подготовката на изборите, ще даде брифинг, съобщиха от правителствената пресслужба.

В събота, 28 март, стана ясно, че ЮПИ ЕКСПО“ ЕООД ще достави параваните за гласуване с хартиени бюлетини за изборите на 19 април в София. Това е факт с решение от 27 март на областният управител на София Вяра Тодева. Фирмата е предложила най-ниска цена – 42 210 евро без ДДС. На второ е Кооперация „Панда“, чиято оферта е с цена 48 222 евро без ДДС.

В обществената поръчка участваха 6 фирми, а решението на тричленна комисия от Областната администрация е взето единодушно. То може да се обжалва пред Върховния административен съд в тридневен срок. Обжалването не спира изпълнението.

Крайният срок за доставка на параваните от „ЮПИ ЕКСПО“ до 24-те районни администрации в столицата е 14 април, уточняват от областната администрация.

Поръчката включва доставка на 1800 паравани за гласуване с хартиена бюлетина, които следва да отговарят на одобрените от Централната избирателна комисия изисквания.