РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

С 400 000 евро е завишена план-сметката за вота заради параваните

Служебното правителство е увеличило бюджета за подготовката и провеждането на предсрочните парламентарни избори с още 400 000 евро. Допълнителните средства ще бъдат използвани за изработване на паравани за гласуване с хартиени бюлетини, като поръчките се организират от областните управи.

Така общата сума по план-сметката за момента достига 66 035 000 евро.

В 11.30 часа днес, в сградата на Министерския съвет, Координационният съвет, който отговаря за подготовката на изборите, ще даде брифинг, съобщиха от правителствената пресслужба.

В събота, 28 март, стана ясно, че ЮПИ ЕКСПО“ ЕООД ще достави параваните за гласуване с хартиени бюлетини за изборите на 19 април в София. Това е факт с решение от 27 март на областният управител на София Вяра Тодева. Фирмата е предложила най-ниска цена – 42 210 евро без ДДС. На второ е Кооперация „Панда“, чиято оферта е с цена 48 222 евро без ДДС.

В обществената поръчка участваха 6 фирми, а решението на тричленна комисия от Областната администрация е взето единодушно. То може да се обжалва пред Върховния административен съд в тридневен срок. Обжалването не спира изпълнението.

Крайният срок за доставка на параваните от „ЮПИ ЕКСПО“ до 24-те районни администрации в столицата е 14 април, уточняват от областната администрация.

Поръчката включва доставка на 1800 паравани за гласуване с хартиена бюлетина, които следва да отговарят на одобрените от Централната избирателна комисия изисквания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.