РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

БСП смята, че посещението на Гюров в Украйна ще предизвика разделение в предизборна България

Крум Зарков, БСП

Парламентарната група на БСП смята, че посещението на министър-председателя Андрей Гюров и част от министрите в Украйна не изглежда като усилие за мир, а като демонстрация с вътрешнополитическа цел. Според левицата визитата няма да допринесе за траен и справедлив мир в Украйна, а ще предизвика реакции на разделение в предизборна България.

Припомняме, че основната функция на служебното правителство е да организира честни избори и да гарантира стабилност в страната, а не да прави геополитически демонстрации. Противопоставяме се решително на действията на служебния кабинет и призоваваме премиера и министрите да полагат усилия за справяне с цените и инфлацията, а не с неуместни външнополитически демонстрации„, заявяват от БСП, цитирани от пресцентъра на партията.

В тази връзка, от левицата настояват външната политика да се води с ясна национална отговорност – за деескалация, диалог и устойчив мир.

Андрей Гюров е на посещение в Киев

По-рано днес стана ясно, че служебният премиер Андрей Гюров е на посещение в Украйна. В българската делегация в Киев са и служебните министри на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.

Гюров ще проведе двустранни срещи с президента на Украйна Володимир Зеленски, с премиера Юлия Свириденко и с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.