Президентът Илияна Йотова призова за засилен контрол на цените и качеството на храните

Президентът Йотова обсъди с НАП и КЗП контрола върху ръста на цените преди Великденските празници

Срещата на „Дондуков“ 2 бе част от разговорите по инициатива на държавния глава във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от кризата в Близкия изток

Всекидневно получаваме множество сигнали на граждани за повишение на цените на стоки и услуги предвид последствията от кризата в Близкия изток, както и от въвеждането на еврото. Необходим е и засилен контрол върху ръста на цените и качеството на храните преди Великденските празници.

Това заяви президентът Илияна Йотова на среща на „Дондуков“ 2 с ръководствата на НАП и КЗП.

От контролните органи посочиха, че от 1 април започват масови проверки. Разговорът в президентската институция беше продължение на срещите по инициатива на държавния глава във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Държавният глава отново призова за мерки за контрол на ръста на цените и за подкрепа на най-уязвимите български граждани. От НАП и КЗП подчертаха, че непрекъснато следят покачването на цените на горивата. Към момента то не рефлектира върху цените на храни и транспортни услуги.

Представителите на двете институции представиха пред президента резултатите от своите проверки от наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото. От контролните органи следят дали има обективни обстоятелства за ръст на цените. Общо беше мнението, че е от изключителна важност координацията между институциите и контролните органи за предприемането на конкретни мерки и действия за контрол на цените. Но за по-високи резултати от дейността на НАП и КЗП е необходимо разширяване на техните правомощия.

