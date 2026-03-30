НАП и КЗП започват проверки за необосновано повишаване на цените

Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите започват мащабни проверки за евентуално необосновано повишаване на цените на стоки и горива. Това съобщиха директорът на НАП Милена Кръстанова и и.д. председателят на КЗП Александър Колячев.

До момента са установени нарушения, за които са наложени санкции, като глобите от страна на НАП надхвърлят 930 000 евро. Институциите ще проследяват цялата верига на доставки, за да установят дали има спекулативно покачване на цените.

От 1 април КЗП започва и специализирани проверки на стоки, традиционно търсени за Великден, като яйца, козунаци и агнешко месо. Търговците бяха предупредени, че при нарушения глобите могат да достигнат до 100 000 евро при повторни случаи.

Според данните към момента няма обективни причини за поскъпване на горивата на дребно, въпреки международната ситуация. Държавата обаче остава в готовност да реагира при спекула, като наблюдава цените и чрез платформата „Колко струва“, където вече са засечени увеличения в някои сектори, включително млечните продукти.