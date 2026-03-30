Съюзници съветват Киев да намали ударите по руски енергийни обекти, съобщи Зленски

Украйна е готова за прекратяване на огъня за Великден, обяви по-рано днес президентът Володимир Зеленски. Реакция от Москва засега няма.





Той съобщи, че някои от съюзниците на Киев са изпратили „сигнали“ за намаляване на дроновите удари по руски енергийни и петролни съоръжения.





Володимир Зеленски изтъкна, че нормалните хора, които уважават живота, говорят за прекратяване на огъня и прекратяване на войната за цял живот, а не само за няколко дни. Но по думите му Киев е готов за всякакви компромиси с изключение на такива, отнасящи се до „нашето достойнство и суверенитет“.



По време на разговор с журналисти в WhatsApp Зеленски каза, че Украйна е получила сигнали от нейни партньори за това да намали ударите срещу обекти от петролния и енергиен сектор на Русия.



„Получихме сигнали от някои от нашите партньори относно това как да намалим ответните ни удари срещу обекти от петролния и енергийния сектор на Руската федерация. Подчертавам още веднъж, ако Русия е готова да спре да атакува украинската енергийна инфраструктура, ние няма да отговорим с удари срещу тяхната енергийна инфраструктура. Както си спомняте, ние винаги сме били готови за всякакво прекратяване на огъня“, изтъкна той.



Украинският президент определи като „исторически“ споразуменията за отбрана, подписани миналата седмица с държави от Близкия изток по време на негово посещение в региона. Киев сключи договори за отбрана с Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Съдържанието на сделките не е оповестено публично, но Зеленски заяви, че те са за период от 10 години и включват украинския опит в свалянето на дронове, което е належаща необходимост, тъй като при сегашния конфликт в Близкия изток иранските удари са насочени към страните от Персийския залив.



Остра критика отправи Украйна към германския оръжеен производител „Райнметал“, след като главният му изпълнителен директор Армин Папергер омаловажи иновациите ѝ в областта на дроновете. В интервю за „Атлантик“ Папергер определи украинските дронове като „елементарна технология, сглобявана от домакини в кухните им“.



Зеленски определи думите му като странни и иронично коментира:



„Ако всяка украинска домакиня наистина може да произвежда дронове, значи всяка украинска домакиня може да бъде и главен изпълнителен директор на „Райнметал“.



Ирония и едно извинение.



Украинският президент е обсъдил инцидента с дрон с финландския си колега Александър Стуб, след като през уикенда два украинския безпилотника се разбиха в южната част на Финландия.



Говорителят на украинското външно министерство Георги Тихий заяви пред репортери, че „при никакви обстоятелства украински дронове не са били насочени към Финландия“ и обясни, че най-вероятната причината за случилото се е смущение от руските системи за електронна война.