Голяма част от предизборните дарения отиват към „Прогресивна България“

По-голямата част от средствата за финансиране на предизборната кампания, дарени от граждани и кандидати, отиват към коалицията „Прогресивна България“, част от която е бившият президент Румен Радев. Това показват данните от регистъра на Сметната палата, където участниците в изборите декларират получените средства.

Към момента са отчетени общо 355 111 евро дарения от граждани и 67 557.93 евро от кандидати за депутати. Почти всички дарения от граждани – 350 734 евро, са насочени към „Прогресивна България“. Най-голямото единично дарение е 50 000 евро от Васил Георгиев, като за него все още няма подадена декларация за произход. Второто по размер дарение е 20 000 евро от Диляна Парушева, която е посочила, че средствата идват от дарение от родител след продажба на дялове.

Значителна част от даренията от кандидати също отиват към същата коалиция – 32 400 евро, като трима нейни представители са внесли по 5000 евро. Най-голямото индивидуално дарение от кандидат обаче е 10 000 евро и е направено от Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Общо „Прогресивна България“ е събрала 383 134 евро, което представлява около 90% от всички отчетени до момента 422 668.93 евро дарения от граждани и кандидати.