РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Избирателни секции с QR кодове ще улесняват незрящите гласоподаватели

На всяка избирателна секция на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април ще бъде поставен QR код, който да улесни незрящите граждани, отишли да упражнят правото си на вот, съобщи заместник-министърът на електронното управление Николай Минев по време на брифинг. Чрез сканиране на кода, гласоподавателите с нарушено зрение ще получат информация за кандидатските листи по районни избирателни комисии.

Минев обясни, че причината QR кодовете да водят към сайтовете на районните избирателни комисии е, че информацията там е официално удостоверена и може да бъде актуализирана в реално време при промени в кандидатските листи, партиите или разместванията.

Замистник-министърът каза още, че предложеното решение изисква минимални усилия за прилагане и може да бъде използвано във всички над 9000 секционни избирателни комисии в страната.

По-рано днес стана ясно, че служебното правителство е увеличило бюджета за подготовката и провеждането на предсрочните парламентарни избори с още 400 000 евро, предназначени за изборните паравани за гласуване. Така общата сума по план-сметката за момента достига 66 035 000 евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени.