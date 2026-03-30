Кражба на огромна пратка KitKat „Formula 1“ по време на транспорт през Европа

Около 12 тона шоколадови барчета KitKat „Formula 1“ са били откраднати по време на превоз през Европа, съобщи говорител на Nestlé. Камионът, който се издирва, е превозвал 413 793 броя от „новата шоколадова серия“ на KitKat. Пътуването е започнало от централна Италия и е трябвало да завърши в Полша, като маршрутът е бил около 1 250 -1 350 км.

Говорителят на Nestlé уточни, че никой не е пострадал при кражбата, която се е случила между производството и дистрибуционните центрове. Засегната е само една пратка от серията KitKat „Formula 1“.

„Ние винаги насърчаваме хората да направят пауза с KitKat – но изглежда, че крадците са го разбрали съвсем буквално и си направиха пауза с повече от 12 тона наш шоколад“, коментира говорителят. „Докато оценяваме добрия вкус на престъпниците, фактът остава, че кражбите на товари стават все по-често срещан проблем. С оглед на все по-сложните схеми, решихме да споделим опита си, за да повишим осведомеността за този проблем.“

Разследването продължава, а KitKat посочва, че това вероятно не е изолиран случай. Компанията отбелязва, че кражбата се случва скоро след доклад на Международния съюз за морска застраховка (IUMI) и Асоциацията за защита на транспортирани активи (TAPA), който показва увеличение на кражбите и измамите с товари и все по-сложни методи за заблуда.

KitKat стана официалното шоколадово барче на Формула 1 миналата година, по повод 75-ата годишнина на F1 и 90-ата годишнина на KitKat. През януари 2026 г. Nestlé обяви първия сезон на KitKat като официален шоколадов партньор на F1 и представи първия в света шоколадов модел на болид F1 с млечен шоколад и хрупкави парченца, както и втори продукт – F1 KitKat Chunky.

KitKat уверява, че партньорите им са уведомени за инцидента. Откраднатите барчета могат да бъдат проследени чрез уникален код на партидата.