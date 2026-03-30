България и Украйна подписаха протокол за Болградската гимназия

По време на визитата си в Киев премиерът Андрей Гюров и украинският министър-председател Юлия Свириденко договориха задълбочаване на двустранното сътрудничество, като акцент беше поставен върху образованието и подкрепата за българската общност. В тяхно присъствие министрите на образованието Сергей Игнатов и Оксен Лисови подписаха протокол, свързан с Болградската гимназия „Г. С. Раковски“. Документът цели да гарантира обучението на българските деца на родния им език.

Гюров подчерта историческото значение на гимназията и ролята ѝ като културен мост между двете държави, както и готовността на България да развива партньорството с Украйна в сфери като икономика, енергетика, транспорт, иновации и отбрана.

Свириденко определи визитата като знак за силното партньорство между двете страни и подчерта значението на сътрудничеството за развитието на Черноморския регион. Тя благодари за подкрепата на България, включително за помощта към украинските граждани и децата, засегнати от войната, и заяви интерес към участие на български компании във възстановяването на страната.

