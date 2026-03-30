Българя подкрепя Украйна след тежките удари по цивилни райони, заяви Гюров

По време на визитата си в Киев българската делегация, водена от служебния премиер Андрей Гюров, подчерта подкрепата на България за Украйна на фона на засилените руски атаки.

В състава на делегацията участват външният министър Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков. По време на срещите Гюров отбеляза, че последните масирани атаки с дронове и ракети оказват тежко въздействие не само върху фронта, но и върху цивилното население.

Украинската страна също подчерта тежките последици от обстрелите. Заместник-министърът Артем Рибченко разказа за трагичен инцидент при нощна атака, при която са загинали млади хора и деца.

Външният министър Нейнски заяви, че войната се е превърнала в ежедневие за украинците.

Правителствената делегация започна визитата си с полагане на венци на стената в памет на загиналите защитници на Украйна при руската инвазия. Последва и посещение на една от многото разрушени сгради в украинската столица – жилищен блок, поразен от руска ракета. 25 са загиналите в сградата, сред тях са и пет деца.

