Украйна трябва да стане пълноправен член на ЕС, заяви министър Нейнски в Киев

По време на визита в Киев служебният външен министър Надежда Нейнски заяви, че Украйна трябва да бъде приета като пълноправен член на Европейския съюз. Тя проведе среща с украинския си колега Андрий Сибига в рамките на делегацията, водена от служебния премиер Андрей Гюров.

Двамата обсъдиха въпроси, свързани със сигурността, енергетиката, транспорта и евроинтеграцията на Украйна. България потвърди подкрепата си за търсене на международна отговорност от Русия за щетите от войната и участието си в механизми за обезщетяване на пострадалите.

Сред темите беше и възстановяването на железопътната връзка между България и Украйна, като се планира пускането на пробна линия между Киев, Варна и Бургас още през лятото на 2026 година. Обсъдено беше и сътрудничеството в образованието, включително развитието на Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ и възможността за откриване на българско училище в Одеса.

България и Украйна подписаха протокол за Болградската гимназия

Украинската страна информира и за напредъка по мирните преговори, а срещата завърши с потвърждение на дългосрочната подкрепа на България за Украйна в ключови сфери като сигурността, енергетиката и транспорта, както и за постигане на справедлив и устойчив мир.

