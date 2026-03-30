Разследват опит за убийство на полицай в пернишкото село Люлин

Опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин се разследва под ръководството на Софийска окръжна прокуратура, стана ясно днес.

С постановление от 28.03.2026 г. в качеството на обвиняем по досъдебното производство е привлечен Х.С., на 22 години, за извършено престъпление по чл. 116, ал. 2, пр. 4, вр. ал. 1, т. 4, пр. 3, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК – опит за убийство на повече от едно лице – полицейски служител А.Г. по повод на службата му в ГД „Борба с организираната престъпност“ на МВР, и баща му К.Р, в съучастие с неустановено до момента лице, се посочва в съобщение на прокуратурата.

Досъдебното производство е възложено на Софийската окръжна прокуратура по предложение на Окръжна прокуратура – Перник, изпратено до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, с цел гарантиране на обективно, всестранно и безпристрастно разследване.

Незабавно са започнали следствени действия по делото. Като обвиняем е привлечен 22-годишен мъж, който е подведен под наказателна отговорност за опит за убийство на повече от едно лице – полицейски служител от ГД „Борба с организираната престъпност“ и неговия баща, извършен в съучастие с неустановено лице.

По данни на разследването, на 25 март 2026 г. вечерта обвиняемият и негов съучастник пристигнали с автомобил от Перник в селото и обиколили района около дома на полицая. Малко преди 23:00 ч. те спрели автомобила и се насочили към къщата.

Полицейският служител, който разпознал автомобила във връзка със служебната си дейност, излязъл пред дома си заедно с баща си, като и двамата били въоръжени със законно притежавани оръжия. От автомобила слезли две маскирани и въоръжени лица, които се насочили към тях. Според съобщението на прокуратурата, маскираните били въоръжени с пушки.

След като нападателите не се подчинили на разпореждане да спрат, били произведени предупредителни изстрели във въздуха и към земята. В резултат на това нападателите побягнали, качили се в автомобила и напуснали мястото. По-късно колата е открита изоставена в района на гробищния парк.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор. Предстои Окръжен съд – Перник да разгледа искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава, като се предприемат действия за установяване и задържане на втория участник в престъплението.

Миналата седмица служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че прокурорският син от Перник Васил Михайлов и още двама души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП, за което „Банкеръ“ писа. „Предполага се, че той, заедно с още две лица, използвайки бухалки и с маски, отишли до село близо до Перник – до къщата на колегата от ГДБОП, който е бил криминалист в града. Впоследствие нападателите избягали и изоставили колата си на труднопроходим път“, разказа Дечев. Тогава служебният МВР-шеф заяви, че МВР „затяга примката“ около издирвания прокурорски син и прави всичко възможно той да бъде арестуван.