Шефът на тотото ревна, че го сменят - ММС спря печалби за над 5000 евро

Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев е издал заповед за освобождаването на изпълнителния директор и на трима членове от Управителния съвет на Българския спортен тотализатор, съобщи за уволнението си самият шеф на тотото Любомир Петров.

Според Петров Димитър Илиев е спрял всички плащания на тотализатора, затова и от Министерството на младежта и спорта (ММС) са спрели да изплащат печалби към късметлиите, спечелили над 5 000 евро. От министерството обаче обявиха, че няма подобна заповед и обещаха да реагират в скоро време на тези твърдения.

Петров коментира и бъдещите нови назначения – тези, които ще застанат на неговия пост и на останалите освободени места в Управителния съвет: „Тези членове, които министърът се опитва да впише, не са минали конкурс. Съмненията ни са, че това е пореден опит за саботаж на развитието на тотализатора. Към края на 2025 г. имаме към 190 млн. лева лични парични средства в банката. Другото съмнение, което имаме, е, че искат тези пари да бъдат управлявани по друг начин”.

Любомир Петров добави и че миналата сряда тотализаторът е превел към ММС поредната вноска от дължимите отчисления, която била в размер на 1.8 млн. евро, а часове по-късно пристигнала заповедта за смяна на ръководството. Той предупреди, че с неговата смяна доброволно ще си тръгнат цели дирекции и служители от тото пунктове.

Не на последно място Петров призова президента Илияна Йотова да се намеси.

Водещия на тотото – Деян Славчев – Део защити Петров с публикация във “Фейсбук”. Той написа, че “единственият изпълнителен директор, за тези 10 години, който слиза при нас на терен, долу в студиото, и ни пожелава успех, и го прави всеки тираж е Любомир Петров”.

Кой е Любомир Петров?

Любомир Петров бе назначен за изпълнителен директор на тотализатора от спортния министър на ГЕРБ Красен Кралев при третото правителство на Бойко Борисов. През януари 2022 година, спортният министър в правителството на Кирил Петков – Радостин Василев (тогава кадър на ИТН), поиска да смени цялата управа. Петров отново се оплака пред журналистите, че го махат, въпреки добрите, според него, финансови резултати и пак прибегна до трикове в опит да запази поста си. Въпреки това месец по-късно, Радостин Василев успя да го освободи.

Любомир Петров обаче се завърна, заменяйки Георги Тарлеков на поста през март 2025 година, когато от тиражите 5/35 се стигна до сериозния гаф – бе изтеглено числото 41. Лично тогава Делян Пеевски настоя Тарлеков да бъде сменен.

Кои ще бъдат новите управници на тотото?

Към момента освен Любомир Петров, в УС на Българския спортен тотализатор са още четирима души – Рада Гьонова, Владимир Маринов, Благовест Бойчев и Румяна Толова. На поста обаче ще остане само Рада Гьонова.

За нов изпълнителен директор е определен Тервел Пенков на 54 години. Останалите нови членове са: Явор Руженов (на 35 години), Григор Манчев (60 години) и Дончо Донев (57 години).