Денят по диагонал – 30 март 2026 г.

Божидар Божанов: Шистовият газ се коментира, за да се отклони вниманието от завладяната държава (част 1)
Шистовият газ в момента не е тема. Ако беше важна, тя щеше да бъде повдигана през последните години. ГЕРБ я извади предизборно. Целта е да се вдигне топката на проруските партии. И така да се отмести фокусът от главния проблем – завладяната държава, смята съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.
Дебатът за шистовия газ е експертен и не му е мястото и времето сега.
Доклад поставя България сред държавите в ЕС с най-сериозни проблеми с върховенството на правото
Нов доклад за 2025 година на Съюза за граждански свободи в Европа показва, че ерозията на върховенството на правото в Европейския съюз се задълбочава, като България е сред петте най-засегнати страни заедно с Италия, Словакия, Унгария и Хърватия. Най-сериозен остава случаят с Унгария.
Според анализа много от препоръките на ЕС не се изпълняват с години, а механизмите за контрол и баланс между институциите отслабват. Докладът е разпространен у нас от Българския хелзинкски комитет, който участва и в изготвянето му.
НАП и КЗП започват проверки за необосновано повишаване на цените
Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите започват мащабни проверки за евентуално необосновано повишаване на цените на стоки и горива.
До момента са установени нарушения, за които глобите, наложени от НАП, надхвърлят 930 000 евро. От 1 април КЗП започва и специализирани проверки на стоки, традиционно търсени за Великден, като яйца, козунаци и агнешко месо.
Обвинения за 17 престъпления по делото „Секс, наркотици и НЗОК“
Обвинения за 17 престъпления съдържа внесеният в съда обвинителен акт срещу дългогодишния председател на Националната пациентска организация – д-р Станимир Хасърджиев и още трима души.
Събраните данни сочат принуда и сексуално насилие след използване на наркотика GHB, известен като „наркотик на изнасилвача“. Разследването тръгна шумно след сигнал на младеж, избягал от разюздано парти с участието на Хасърджиев, актьора Росен Белов, модела Анастасиус Михайлидис и бившия участник във френския легион Симеон Дряновски.
Разследват опит за убийство на полицай в пернишкото село Люлин
Опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин се разследва под ръководството на Софийска окръжна прокуратура, стана ясно днес.
Като обвиняем е привлечен 22-годишен мъж, който е подведен под наказателна отговорност за опит за убийство на повече от едно лице – полицейски служител от ГД „Борба с организираната престъпност“ и неговия баща.
Има ли шанс Тръмп срещу народ, който протестира от 1835 година?
На втората година от управлението си американският президент Доналд Тръмп успя да настрои милиони хора срещу своите политики. Масовите протести през уикенда се утвърждават като едно от най-мащабните граждански движения в съвременната история на Съединените щати.
Третият кръг от демонстрации, проведен на 28 март, мобилизира според организаторите около 8 милиона души в над 3200 събития във всички 50 щата, както и в над 10 държави по света.
Играта с „микросънища“, която помага да заспите
В социалните мрежи е популяризирана изобретената от учен игра с „микросънища“, която се смята за начин да „изключите“ претоварения си мозък.
Техниката изисква да си помислите за произволна, емоционално неутрална дума, например „торта“. Вземате първата буква – в случая „Т“ и започвате да изброявате, колкото се може повече предмети или неща, започващи с тази буква, като си ги представяте визуално.