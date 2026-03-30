Денят по диагонал – 30 март 2026 г.

Шистовият газ в момента не е тема. Ако беше важна, тя щеше да бъде повдигана през последните години. ГЕРБ я извади предизборно. Целта е да се вдигне топката на проруските партии. И така да се отмести фокусът от главния проблем – завладяната държава, смята съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Дебатът за шистовия газ е експертен и не му е мястото и времето сега.

Нов доклад за 2025 година на Съюза за граждански свободи в Европа показва, че ерозията на върховенството на правото в Европейския съюз се задълбочава, като България е сред петте най-засегнати страни заедно с Италия, Словакия, Унгария и Хърватия. Най-сериозен остава случаят с Унгария.

Според анализа много от препоръките на ЕС не се изпълняват с години, а механизмите за контрол и баланс между институциите отслабват. Докладът е разпространен у нас от Българския хелзинкски комитет, който участва и в изготвянето му.

Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите започват мащабни проверки за евентуално необосновано повишаване на цените на стоки и горива.

До момента са установени нарушения, за които глобите, наложени от НАП, надхвърлят 930 000 евро. От 1 април КЗП започва и специализирани проверки на стоки, традиционно търсени за Великден, като яйца, козунаци и агнешко месо.

Обвинения за 17 престъпления съдържа внесеният в съда обвинителен акт срещу дългогодишния председател на Националната пациентска организация – д-р Станимир Хасърджиев и още трима души.

Събраните данни сочат принуда и сексуално насилие след използване на наркотика GHB, известен като „наркотик на изнасилвача“. Разследването тръгна шумно след сигнал на младеж, избягал от разюздано парти с участието на Хасърджиев, актьора Росен Белов, модела Анастасиус Михайлидис и бившия участник във френския легион Симеон Дряновски.

Опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин се разследва под ръководството на Софийска окръжна прокуратура, стана ясно днес.

Като обвиняем е привлечен 22-годишен мъж, който е подведен под наказателна отговорност за опит за убийство на повече от едно лице – полицейски служител от ГД „Борба с организираната престъпност“ и неговия баща.

На втората година от управлението си американският президент Доналд Тръмп успя да настрои милиони хора срещу своите политики. Масовите протести през уикенда се утвърждават като едно от най-мащабните граждански движения в съвременната история на Съединените щати.

Третият кръг от демонстрации, проведен на 28 март, мобилизира според организаторите около 8 милиона души в над 3200 събития във всички 50 щата, както и в над 10 държави по света.

В социалните мрежи е популяризирана изобретената от учен игра с „микросънища“, която се смята за начин да „изключите“ претоварения си мозък.

Техниката изисква да си помислите за произволна, емоционално неутрална дума, например „торта“. Вземате първата буква – в случая „Т“ и започвате да изброявате, колкото се може повече предмети или неща, започващи с тази буква, като си ги представяте визуално.