БАБХ с нов удар – иззеха над 230 килограма млечни продукти

Инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и дирекция „Граничен контрол“ на на ГКПП „Капитан Андреево“ иззеха над 230 килограма млечни продукти без документи за произход.

Случаят е от 30 март, когато митничари спрели за проверка микробус с българска регистрация, влизащ в страната от Турция. В него те намерили сирене, кашкавал и други млечни продукти без необходимата документация. Продуктите се очаква да бъдат унищожени.

От БАБХ уточняват, че контролът по граничните контролно-пропускателни пунктове се извършва всекидневно с цел предотвратяване на вноса на храни с неясен произход, които могат да представляват риск за здравето на потребителите.

По-рано днес в магазин в Плевен бяха открити над 2.4 тона месо и месни заготовки. Част от месото е било без етикет за произход, а друга – с изтекъл срок на годност. Отделно от това в магазина са констатирани лоши хигиенни условия, а служителите били с изтекли лични здравни книжки.

